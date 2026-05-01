Cernay

Exposition à la découverte des dinosaures

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Partez à l’aventure avec toute la famille à la découverte du monde extraordinaire des dinosaures et retrouvez vous comme des explorateurs, dans le monde du Jurassique qui renaît le temps d’une expédition.

À travers un parcours, partez à l’aventure avec toute la famille à la découverte du monde extraordinaire des dinosaures. Les visiteurs se retrouvent ainsi, comme des explorateurs, dans le monde disparu du Jurassique qui renaît le temps d’une expédition. Découvrez de nombreuses animations, avec des rencontres avec des dinosaures plus vrais que nature. Laissez-vous impressionner par les rugissements du brachiosaure ou du célèbre Tyrannosaure ! Venez découvrir une vingtaine de dinosaures présents, dont certains robotisés, des animations, projection sur écran d’un documentaire, fouille archéologique… Un quizz sera remis à chaque famille pour tenter de gagner le diplôme du petit paléontologue pour chaque enfant. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 99 86 78 98

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English :

Take the whole family on an adventure to discover the extraordinary world of dinosaurs, and find yourselves as explorers, in a Jurassic world reborn for the duration of an expedition.

L’événement Exposition à la découverte des dinosaures Cernay a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay