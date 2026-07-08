Informations pratiques

Sélestat

Exposition À la gloire de l’objet

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 14:00:00

fin : 2027-01-10 18:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Objets du quotidien, vestiges, déchets, œuvres d’art…le monde matériel qui nous entoure est le terrain d’exploitation favori de l’artiste Estelle Hoffert, photographe et metteuse en scène d’images

Objets du quotidien, vestiges, déchets, oeuvres d’art…le monde matériel qui nous entoure est le terrain d’exploitation favori de l’artiste Estelle Hoffert, photographe et metteuse en scène d’images.

À travers son travail, elle interroge la nature des objets, mettant en lumière l’importance du regard que l’on pose sur eux qui varie en fonction du contexte de leur perception. L’exposition mêle collections archéologiques, oeuvres d’art et collections personnelles et conclut une année de résidence de territoire.

Vernissage le 11 septembre à 18h.

Cette résidence est réalisée en partenariat avec Archéologie Alsace, le Centre de Conservation et d’études d’Alsace, la DRAC Grand Est, le FRAC Alsace, le collèe Beatus Rhenanus, l’Abrapa et le centre Emmaüs de Scherwiller.

Dans le cadre de la programmation des 20 ans d’Archéologie Alsace. 0 .

1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 58 55 34 mediation@archeologie.alsace

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Everyday objects, relics, trash, works of art… the material world around us is the preferred playground of artist Estelle Hoffert, a photographer and image director

L’événement Exposition À la gloire de l’objet Sélestat a été mis à jour le 2026-06-27 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme