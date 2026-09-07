Exposition à Laon : « Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir », Maison des Arts et Loisirs, Laon

Informations pratiques

Exposition à Laon : « Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir » 19 et 20 septembre Maison des Arts et Loisirs Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Raphaëlle Peria développe depuis plusieurs années une œuvre autour de la mémoire des paysages et de la fragilité du vivant.

Véritable «sculptrice d’images», l’artiste utilise une technique plastique : le grattage sur photographie.

Qu’elle gratte l’image d’une forêt à l’encre de Chine, qu’elle explore la mémoire sous-marine ou qu’elle intègre de subtiles touches de peinture pour suggérer la fragilité de nos écosystèmes, Raphaëlle Peria transforme le constat de la destruction en une poésie visuelle d’une délicatesse rare. La célèbre citation d’Henri Matisse, « Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir », nous rappelle que la beauté du monde résiste à ses bouleversements.

Maison des Arts et Loisirs 2 Place Aubry, 02000 Laon, France Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France 0323228686 https://laon.fr/VILLE_LAON_21_WEB/FR/Accueil.awp?page=74&m=6.110.116 Ce pôle culturel dispose de deux salles de diffusion avec le Théâtre Raymond Lefèvre de 140 places et le Théâtre Guy Sabatier de 550 places, ainsi que d’une salle polyvalente modulable.

Raphaëlle Peria développe depuis plusieurs années une œuvre autour de la mémoire des paysages et de la fragilité du vivant.

Raphaëlle Peria, La forêt aux oiseaux, techniques mixtes, 15 feuilles assemblées, 195 x 250 cm, 2021 (détail)