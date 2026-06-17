Laon

Exposition à Laon Juste ce qu’il faut voir

62 rue Châtelaine Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-07-11 19:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11

L’art de faire vivre les fleurs !

Connaissez-vous l’ikebana, l’art floral japonais ?

C’est au tour de la plasticienne (et professeure d’art floral japonais) Agnès Antoine d’investir pour un temps cette galerie à travers des créations inspirées de la nature, elle met à l’honneur cet art floral japonais traditionnel qui célèbre l’harmonie, l’équilibre et la beauté subtile du végétal…

RV à la galerie du Coin des Artistes du jeudi au samedi de 10h à 19h ! (ateliers payants proposés chaque jeudi et samedi sur la période, de 14h à 15h30, inscriptions via agnes_antoine@hotmail.com ou au 06 76 20 47 38) .

62 rue Châtelaine Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 76 20 47 38 agnes_antoine@hotmail.com

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English :

The art of bringing flowers to life!

L’événement Exposition à Laon Juste ce qu’il faut voir Laon a été mis à jour le 2026-06-17 par OT du Pays de Laon