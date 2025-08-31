Exposition à l’Ermitage Saint-Jean Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Gennes-Val-de-Loire
Exposition à l’Ermitage Saint-Jean
À la sortie du hameau en venant de Saumur Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Dans un cadre de verdure, cette chapelle du 11e siècle convertie en ermitage au cours du 15e siècle fut un lieu de pèlerinage important et un point d’attache pour les prédicateurs parcourant le pays. Peintures murales du 15e siècle.
Exposition de l’artiste Paul Tieman Les petits ermites errants, et de l’artiste photographe Laure Beaujouan qui se base sur l’œuvre de Paul Tieman.
Présentation du site avec les bénévoles de l’association Tourisme et Culture de Chênehutte Trèves Cunault.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 le samedi de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. .
À la sortie du hameau en venant de Saumur Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr
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English :
This 11th-century chapel, converted into a hermitage in the 15th century, was an important place of pilgrimage and a base for preachers travelling the country. 15th-century wall paintings.
L’événement Exposition à l’Ermitage Saint-Jean Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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