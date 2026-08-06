Exposition A table, la santé au menu Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

Informations pratiques

La Tremblade

Exposition A table, la santé au menu

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-05

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-05

Exposition A table, la santé au menu

Entrée libre

.

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition: Let’s Eat: Health on the Menu

Free admission

L’événement Exposition A table, la santé au menu La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-06 par Mairie de La Tremblade