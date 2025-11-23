Exposition A vous de jouer ! Etudiant.e.s de l’ENSAD Limoges

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 10:00:00

fin : 2026-03-24 12:30:00

Date(s) :

2026-03-12

Le Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue invite en mars, les étudiant.e.s de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art et de Design de Limoges à exposer au sein de ses locaux.

Pouvoir montrer leur travail dans le cadre de leurs études, c’est avoir la chance d’une rencontre avec un public rarement présent au cours du cursus universitaire, et c’est aussi éprouver l’expérience des exigences d’un espace de monstration publique. Cette carte blanche offerte à ces jeunes étudiant.e.s de 4e année option Art permet de confronter des pièces dans l’espace collectif mais aussi d’en éprouver leur présence. Dans ces enjeux, leur geste artistique prend sens. L’expérience proposée ici se veut ouverte sur les questions de la place de l’artiste dans le paysage culturel actuel mais aussi une expérience introspective qui interroge le désir d’être ou de comment habiter autrement le monde qui nous entoure. .

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

English : Exposition A vous de jouer ! Etudiant.e.s de l’ENSAD Limoges

L’événement Exposition A vous de jouer ! Etudiant.e.s de l’ENSAD Limoges Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-11-27 par Terres de Limousin