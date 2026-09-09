Exposition Achao présente ‘Eloge de la Métamorphose’ Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron
mardi 15 septembre 2026 · Avenue de la Citadelle · Le Château-d'Oléron
Informations pratiques
Le Château-d’Oléron
Exposition Achao présente ‘Eloge de la Métamorphose’
Avenue de la Citadelle 17480 Le Château-d’Oléron Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 10:00:00
fin : 2026-09-26 21:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Une immersion dans le bastion royal du Château d’Oléron où peinture, lumière et architecture invitent le visiteur à ralentir et à éprouver le mouvement silencieux du monde.
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Avenue de la Citadelle 17480 Le Château-d’Oléron Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 06 04 43 ia@achao.fr
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English : Exhibition: Achao Presents “In Praise of Metamorphosis”
An immersive experience in the royal stronghold of Château d’Oléron, where painting, light, and architecture invite visitors to slow down and experience the silent movement of the world.
L’événement Exposition Achao présente ‘Eloge de la Métamorphose’ Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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