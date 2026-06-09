Exposition Adrien Lefebvre TELLURIS Caen

Caen

Exposition Adrien Lefebvre TELLURIS

7 bis Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-13

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-06-13

Sur une invitation du Frac Normandie, Adrien Lefebvre déploie TELLURIS, une installation sonore qui redéfinit notre perception du paysage. Suspendu dans l’espace d’exposition, cette architecture composée de plusieurs dizaines de bambous massifs et de cordages de chanvre brut opère une véritable coup

Sur une invitation du Frac Normandie, Adrien Lefebvre déploie TELLURIS, une installation sonore qui redéfinit notre perception du paysage. Suspendu dans l’espace d’exposition, cette architecture composée de plusieurs dizaines de bambous massifs et de cordages de chanvre brut opère une véritable coupe stratigraphique de la terre.

Loin d’une vision bucolique de la nature, l’artiste s’immerge dans l’Infra-Terre . Il prélève, sur son propre terrain, des matières sonores invisibles qu’il interprète et amplifie. En déambulant autour de cette masse vibrante, le spectateur est invité à une écoute physique il peut s’immerger dans la puissance des infrasons, se concentrer sur la délicatesse de micro-sons localisés ou, au contraire, recomposer mentalement un paysage global. Entre labeur paysan et esthétique de la tension, TELLURIS transforme le végétal en une matière minérale et sonore, rendant tangible la profondeur organique du temps présent.

Adrien Lefebvre interroge la perception des espaces à travers le prisme du son. Timbre, spectre et intensité deviennent des matières de création à part entière, jouant sur les échelles et redéfinissant la place du spectateur au sein de l’œuvre.

Parallèlement, l’artiste glane des matières sonores au fil de ses pérégrinations. Qu’ils soient prélevés en milieu urbain ou rural, ces échantillons alimentent une sonothèque qui irrigue ensuite ses installations et performances live. .

7 bis Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 93 09 00

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English : Exposition Adrien Lefebvre TELLURIS

At the invitation of the Frac Normandie, Adrien Lefebvre has created TELLURIS, a sound installation that redefines our perception of the landscape. Suspended in the exhibition space, this architecture made up of dozens of massive bamboos and raw hemp ropes creates a veritable coup d’état.

L’événement Exposition Adrien Lefebvre TELLURIS Caen a été mis à jour le 2026-06-05 par Calvados Attractivité