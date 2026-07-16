Exposition Alain Willaume, Lumière d’Encre, Céret
lundi 29 mars 2027 · Lumière d'Encre · Céret
Informations pratiques
Exposition Alain Willaume 29 mars – 3 avril 2027 Lumière d’Encre Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-29T10:00:00+02:00 – 2027-03-29T18:00:00+02:00
Fin : 2027-04-03T09:30:00+02:00 – 2027-04-03T18:00:00+02:00
Durant sa résidence à la Villa Kujoyama à Kyoto, il a confronté aux lumières de l’hiver japonais les incertaines notions de wabi et de sabi. NUL SOLEIL. MAIS LE FEU, la série photographique née de ce séjour, dessine le territoire d’un XXIe siècle vacillant et parcourt les méandres fiévreux d’un Japon “sans soleil”. Ce travail sur la béance et la beauté, ponctué de silhouettes énigmatiques, est nourri du tremblement des certitudes, dans les ondes d’une mystérieuse puissance tellurique.
Lumière d’Encre Place Pablo Picasso, 66400 Céret, France Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie 0430827330 https://www.lumieredencre.fr Venir en bus : Depuis Perpignan, prendre à la gare routière la ligne 530 dont vous pouvez télécharger les horaires en suivant ce lien. Descendre à l’arrêt du Torréador au centre de Céret remonter vers le centre historique à 600 m. Venir en train : Arrêt à la gare de Gare de Perpignan et prendre le bus (voir au-dessus). Pour choisir les meilleures tarifs de billets de train vous pouvez consulter le site Trainline. Parkings : À Céret vous pouvez vous garer, Parking des Tins, place de la République et place de la Liberté. Par avion : – Aéroport de Perpignan : puis bus jusqu’à la gare routière puis bus 530 pour Céret (voir au dessus). – Aéroport de Gérone : puis Frogbus. Par bateau : – Port de croisière et de voyageurs de Port-Vendres, de Séte ou de Barcelone – Port de plaisance d’Argeles sur mer
Durant sa résidence à la Villa Kujoyama à Kyoto, il a confronté aux lumières de l’hiver japonais les incertaines notions de wabi et de sabi. NUL SOLEIL. MAIS LE FEU, la série photographique née de ce…
©Alain Willaume
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