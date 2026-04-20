[EXPOSITION] Âmes des estives de Mathieu Plagnet et Magali Coelho CAUTERETS Cauterets

Cauterets

[EXPOSITION] Âmes des estives de Mathieu Plagnet et Magali Coelho

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 08:30:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

L’événement [EXPOSITION] Âmes des estives de Mathieu Plagnet et Magali Coelho Cauterets a été mis à jour le 2026-04-20 par Parc National des Pyrénées|CDT65