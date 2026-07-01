Exposition Andrea Graziosi, Lumière d’Encre, Céret

Informations pratiques

Exposition Andrea Graziosi 26 octobre – 1 novembre Lumière d’Encre Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-26T00:00:00+01:00 – 2026-10-26T23:59:00+01:00

Fin : 2026-11-01T00:00:00+01:00 – 2026-11-01T23:59:00+01:00

Les images présentées ont été produites, dans le centre de la Sardaigne, et plus précisément en Barbagia, un territoire pour la plupart aride, rocailleux et de fois inaccessible situé entre la chaine montagneuse du Gennargentu et une large vallée reculée et escarpée. Depuis des siècles dans ces lieux, domine une culture qui tourne autour des cycles de la nature et de tous ses éléments qui la composent: la terre, l’eau, le soleil, ainsi que les animaux tant domestiques que sauvages. Certaines études historiques menées sur ces traditions, tel que les vêtements, les masques et la théâtralité des gestes laissent penser à des origines protohistoriques. L’intention de ce projet photographique, est de représenter la puissante et arcane impulsion, que ces habitants ont avec leurs masques, que va au-delà de la simple théâtralité et folklore.

Lumière d’Encre Place Pablo Picasso, 66400 Céret, France Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie 0430827330 https://www.lumieredencre.fr Venir en bus : Depuis Perpignan, prendre à la gare routière la ligne 530 dont vous pouvez télécharger les horaires en suivant ce lien. Descendre à l’arrêt du Torréador au centre de Céret remonter vers le centre historique à 600 m. Venir en train : Arrêt à la gare de Gare de Perpignan et prendre le bus (voir au-dessus). Pour choisir les meilleures tarifs de billets de train vous pouvez consulter le site Trainline. Parkings : À Céret vous pouvez vous garer, Parking des Tins, place de la République et place de la Liberté. Par avion : – Aéroport de Perpignan : puis bus jusqu’à la gare routière puis bus 530 pour Céret (voir au dessus). – Aéroport de Gérone : puis Frogbus. Par bateau : – Port de croisière et de voyageurs de Port-Vendres, de Séte ou de Barcelone – Port de plaisance d’Argeles sur mer

Les images présentées ont été produites, dans le centre de la Sardaigne, et plus précisément en Barbagia, un territoire pour la plupart aride, rocailleux et de fois inaccessible situé entre la chaine…

©Andrea Graziosi