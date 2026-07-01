Exposition Angoulins entre mer et marais Place de la république Angoulins
vendredi 10 juillet 2026 · Place de la république · Angoulins
Informations pratiques
Angoulins
Exposition Angoulins entre mer et marais
Place de la république Basse église Angoulins Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-14 19:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Venez découvrir au travers d’une exposition des photographies, des illustrations et des objets de décoration qui illustrent la ville d’Angoulins sur mer dans ses différents atouts organisée par l’association L’Art pour Vous.
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Place de la république Basse église Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact.lartpourvous@gmail.com
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English :
Come discover the city of Angoulins-sur-Mer through its many attractions in an exhibition of photographs, illustrations, and decorative objects organized by the association L’Art pour Vous.
L’événement Exposition Angoulins entre mer et marais Angoulins a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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