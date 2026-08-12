Exposition: ANIMAL, Olivier BELLOT Espace Dantza Pau
lundi 4 janvier 2027 · Espace Dantza · Pau
Informations pratiques
Pau
Exposition: ANIMAL, Olivier BELLOT
Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-04
fin : 2027-02-28
Date(s) :
2027-01-04
L’étymologie du mot animal est aussi singulière que la proposition graphique d’Olivier Bellot, collaborateur de Frédéric Davis, élève de l’académie Frochot, danseur, chanteur lyrique et comédien.
Animal, c’est d’abord animalis (être vivant en mouvement, dérivé de l’anima , le souffle ou l’air.. curieusement, l’étymologie de psychée est à peu près la même le souffle, l’âme..
Par ses aplats de couleurs contrastées, aux contours plus ou moins marqués, Olivier Bellot tente de cerner l’animal qui est en nous. Son exploration physique, psychique , mythologique et mystique, nous entraîne sur des voies aventureuses. Celles qui consistent à réaliser, et mieux encore, à dompter avec douceur et humour, l’animal bestial, brutal, parfois halluciné qui se cache derrière nos masques sociaux.
Peut-on vraiment anéantir le dragon qui grogne en nous ? Ne vaudrait-mieux il pas le garder à l’œil… .
Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com
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English : Exposition: ANIMAL, Olivier BELLOT
L’événement Exposition: ANIMAL, Olivier BELLOT Pau a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pau
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