Exposition Animalia BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
samedi 18 juillet 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Exposition Animalia
BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-18
Du 18 au 26 juillet 2026, l’espace Émilien Frossard accueille l’exposition Animalia , qui réunit l’art textile de Muriel Cauhapé et les peintures d’Arlette Martin. Un dialogue coloré autour du monde animal, à découvrir tous les jours.
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BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
From July 18 to 26, 2026, the %C9milien Frossard Gallery will host the exhibition Animalia, which brings together the textile art of Muriel Cauhap%E9 and the paintings of Arlette Martin. A colorful dialogue exploring the animal world, open to the public every day.
L’événement Exposition Animalia Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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