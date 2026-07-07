Exposition Animalia BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Exposition Animalia

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-18

Du 18 au 26 juillet 2026, l’espace Émilien Frossard accueille l’exposition Animalia , qui réunit l’art textile de Muriel Cauhapé et les peintures d’Arlette Martin. Un dialogue coloré autour du monde animal, à découvrir tous les jours.

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BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

From July 18 to 26, 2026, the %C9milien Frossard Gallery will host the exhibition Animalia, which brings together the textile art of Muriel Cauhap%E9 and the paintings of Arlette Martin. A colorful dialogue exploring the animal world, open to the public every day.

L’événement Exposition Animalia Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65