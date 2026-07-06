Exposition Antoine Soubrane à Saint-Angel Saint-Angel
samedi 1 août 2026 · Saint-Angel
Informations pratiques
Saint-Angel
Exposition Antoine Soubrane à Saint-Angel
Rue du Fort Saint-Angel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Une exposition qui se dèroulera dans la Salle Capitulaire du Prieuré Saint Michel de Saint-Angel , Antoine Soubrane vous présentera ses oeuvres avec des dominantes d’or d’argent . .
Rue du Fort Saint-Angel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 11 98 90 asgraphe2007@yahoo.fr
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English : Exposition Antoine Soubrane à Saint-Angel
L’événement Exposition Antoine Soubrane à Saint-Angel Saint-Angel a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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