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Randonnée La Saint-Angeloise Saint-Angel

Randonnée La Saint-Angeloise Saint-Angel

Randonnée La Saint-Angeloise Saint-Angel dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : 2 Place de la Mairie

Ville : 19200 Saint-Angel

Département : Corrèze

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif réduit

Saint-Angel

Randonnée La Saint-Angeloise

2 Place de la Mairie Saint-Angel Corrèze

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 07:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Randonnée La Saint-Angeloise organisée par le club de cyclo Saint-Angélois avec au programme
– 3 circuits cyclo 53km, 70km et 90km
– 2 circuits marche 8km et 12km
Possibilité de repas sur réservation avant le 22 juillet, 18€

Inscriptions à partir de 7h30, rendez-vous à la salle polyvalente   .

2 Place de la Mairie Saint-Angel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 88 98 67 

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English : Randonnée La Saint-Angeloise

L’événement Randonnée La Saint-Angeloise Saint-Angel a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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