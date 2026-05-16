Randonnée La Saint-Angeloise Saint-Angel
Randonnée La Saint-Angeloise Saint-Angel dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Angel
Randonnée La Saint-Angeloise
2 Place de la Mairie Saint-Angel Corrèze
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 07:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Randonnée La Saint-Angeloise organisée par le club de cyclo Saint-Angélois avec au programme
– 3 circuits cyclo 53km, 70km et 90km
– 2 circuits marche 8km et 12km
Possibilité de repas sur réservation avant le 22 juillet, 18€
Inscriptions à partir de 7h30, rendez-vous à la salle polyvalente .
2 Place de la Mairie Saint-Angel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 88 98 67
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English : Randonnée La Saint-Angeloise
L’événement Randonnée La Saint-Angeloise Saint-Angel a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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