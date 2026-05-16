Saint-Angel

Randonnée La Saint-Angeloise

2 Place de la Mairie Saint-Angel Corrèze

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 07:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Randonnée La Saint-Angeloise organisée par le club de cyclo Saint-Angélois avec au programme

– 3 circuits cyclo 53km, 70km et 90km

– 2 circuits marche 8km et 12km

Possibilité de repas sur réservation avant le 22 juillet, 18€

Inscriptions à partir de 7h30, rendez-vous à la salle polyvalente .

2 Place de la Mairie Saint-Angel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 88 98 67

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English : Randonnée La Saint-Angeloise

L’événement Randonnée La Saint-Angeloise Saint-Angel a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze