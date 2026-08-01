Exposition Aquarelles de Jean-Paul Travers Atelier Bergevin Avranches
mardi 25 août 2026 · Atelier Bergevin · Avranches
Informations pratiques
Avranches
Exposition Aquarelles de Jean-Paul Travers
Atelier Bergevin 15 rue de Geôle Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Jean-Paul Travers expose ses aquarelles, inspirées de la Normandie et de ses voyages, à l’atelier Bergevin. .
Atelier Bergevin 15 rue de Geôle Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 79 57 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Aquarelles de Jean-Paul Travers
L’événement Exposition Aquarelles de Jean-Paul Travers Avranches a été mis à jour le 2026-08-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts
À voir aussi à Avranches (Manche)
- Veillée de chants et adoration par la chorale Godelieve Avranches 12 août 2026
- Les Visites du Jeudi > Brasserie Léopard Brasserie Léopard Avranches 13 août 2026
- Visite Les manuscrits du Trésor Scriptorial Avranches 14 août 2026
- Course cycliste La Polynormande Avranches 16 août 2026
- Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches 19 août 2026