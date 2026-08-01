Exposition Aquarelles de Jean-Paul Travers Atelier Bergevin Avranches

Informations pratiques

Avranches

Exposition Aquarelles de Jean-Paul Travers

Atelier Bergevin 15 rue de Geôle Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Jean-Paul Travers expose ses aquarelles, inspirées de la Normandie et de ses voyages, à l’atelier Bergevin. .

Atelier Bergevin 15 rue de Geôle Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 79 57 00

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English : Exposition Aquarelles de Jean-Paul Travers

L’événement Exposition Aquarelles de Jean-Paul Travers Avranches a été mis à jour le 2026-08-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts