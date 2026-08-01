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Exposition Aquarelles de Jean-Paul Travers Atelier Bergevin Avranches

mardi 25 août 2026 · Atelier Bergevin · Avranches

Exposition Aquarelles de Jean-Paul Travers Atelier Bergevin Avranches

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Atelier Bergevin
Adresse
15 rue de Geôle
Ville
50300 Avranches
Département
Manche
Tarif

Avranches

Exposition Aquarelles de Jean-Paul Travers

Atelier Bergevin 15 rue de Geôle Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Jean-Paul Travers expose ses aquarelles, inspirées de la Normandie et de ses voyages, à l’atelier Bergevin.   .

Atelier Bergevin 15 rue de Geôle Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 79 57 00 

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English : Exposition Aquarelles de Jean-Paul Travers

L’événement Exposition Aquarelles de Jean-Paul Travers Avranches a été mis à jour le 2026-08-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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