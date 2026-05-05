Exposition Archéo Chrono Âge du Fer : qui sont les Gaulois ?, Musée de Préhistoire des gorges du Verdon, Quinson

Exposition Archéo Chrono Âge du Fer : qui sont les Gaulois ? 12 – 14 juin Musée de Préhistoire des gorges du Verdon Alpes-de-Haute-Provence

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Âge du Fer : qui sont les Gaulois ?

Fini le cliché du paysan moustachu qui arpente sa forêt ainsi que celui, tenace, du guerrier à la résistance farouche ! L’archéologie préventive permet désormais de mieux connaître la complexité de la civilisation celtique qui, entre 800 et 51 avant J.-C., s’étendait sur une grande partie du territoire actuel de la France.

Musée de Préhistoire des gorges du Verdon Rte de Montmeyan, 04500 Quinson Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 74 09 59 https://www.museeprehistoire.com/accueil

Âge du Fer : qui sont les Gaulois ?

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