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Journées européennes de l’archéologie Route de Montmeyan Quinson

Journées européennes de l’archéologie Route de Montmeyan Quinson samedi 13 juin 2026.

Lieu : Route de Montmeyan

Adresse : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon

Ville : 04500 Quinson

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Quinson

Journées européennes de l’archéologie

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :
2026-06-13

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, profitez d’un week-end d’animations au musée rando-visites de la grotte de la Baume Bonne, ateliers fouilles, espace Archéo-Ludo, jeu Mille Cornes et Festival du Film Scientifique.
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Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59  contact-musee-prehistoire@le04.fr

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English : Journées européennes de l’archéologie

For the European Archaeology Days, enjoy a weekend of activities at the museum: guided tours of the Baume Bonne cave, excavation workshops, Archéo-Ludo area, Mille Cornes game and Scientific Film Festival.

L’événement Journées européennes de l’archéologie Quinson a été mis à jour le 2026-04-27 par Département des Alpes-de-Haute-Provence

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