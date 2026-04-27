Journées européennes de l’archéologie Route de Montmeyan Quinson
Journées européennes de l’archéologie Route de Montmeyan Quinson samedi 13 juin 2026.
Quinson
Journées européennes de l’archéologie
Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, profitez d’un week-end d’animations au musée rando-visites de la grotte de la Baume Bonne, ateliers fouilles, espace Archéo-Ludo, jeu Mille Cornes et Festival du Film Scientifique.
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Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr
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English : Journées européennes de l’archéologie
For the European Archaeology Days, enjoy a weekend of activities at the museum: guided tours of the Baume Bonne cave, excavation workshops, Archéo-Ludo area, Mille Cornes game and Scientific Film Festival.
L’événement Journées européennes de l’archéologie Quinson a été mis à jour le 2026-04-27 par Département des Alpes-de-Haute-Provence
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