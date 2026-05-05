L’espace Archéo-Ludo, Musée de Préhistoire des gorges du Verdon, Quinson

L’espace Archéo-Ludo 13 et 14 juin Musée de Préhistoire des gorges du Verdon Alpes-de-Haute-Provence

Aucune condition de participation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

– Animation d’un jeu de société : Mille Cornes. Relevez les défis de la domestication animale au Néolithique !

– Jeux en autonomie : découvrez les sciences de l’archéologie en testant plusieurs jeux conçus par les archéologues de l’INRAP.

– La vie à l’Âge du Fer : interprétez les indices archéologiques pour restituer les modes de vie des Gaulois.

– Coin lecture : faites une pause avec des livres et de la documentation sur l’archéologie et la préhistoire.

Musée de Préhistoire des gorges du Verdon Rte de Montmeyan, 04500 Quinson Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 74 09 59 https://www.museeprehistoire.com/accueil

– Animation d’un jeu de société : Mille Cornes. Relevez les défis de la domestication animale au Néolithique !

©Musée de préhistoire des gorges du Verdon