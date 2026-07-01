Exposition Archéo-Sexisme, Musée gallo-romain – Villa-Loupian, Loupian

Informations pratiques

Exposition Archéo-Sexisme 19 et 20 septembre Musée gallo-romain – Villa-Loupian Hérault

Gratuit. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Archéo-Sexisme

Du 19 septembre au 30 novembre, dans le cadre de sa thématique annuelle consacrée à l’archéologie au féminin, le musée Villa-Loupian accueillera l’exposition Archéo-Sexisme.

Cette exposition itinérante rassemble des témoignages sur le sexisme en archéologie, principalement sur les terrains de fouilles. Elle vise à encourager la mixité et l’égalité à travers une meilleure éthique dans le monde de la recherche.

Les témoignages, recueillis par Paye ta Truelle et l’association Archéo-Éthique, ont été illustrés par des artistes.

Inaugurée une première fois le 8 mars 2019, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, à la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie, sur le campus de Nanterre, l’exposition a depuis circulé dans de nombreuses institutions d’enseignement et de recherche, ainsi que dans des musées, en France, en Belgique et en Suisse.

Musée gallo-romain – Villa-Loupian RD 158 E4, 34140 Loupian Loupian 34140 Puech Redon Hérault Occitanie 04 67 18 68 18 http://patrimoine.agglopole.fr Découvrez le fonctionnement d’un domaine agricole gallo-romain. Ce musée de site est l’un des rares exemples français de conservation et de présentation « in situ » de mosaïques. Vivez un voyage dans le temps en visitant le site archéologique et plus de 400 m2 de mosaïques polychromes de la résidence tardive (IV-Ve siècle ap. J.-C.). Accès par TGV Montpellier – SNCF Sète. Aéroport Montpellier Méditerranée à 34 km. Autoroute A9 sortie 33 Sète Direction Mèze par D613.

ARCHEO-SEXISME

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