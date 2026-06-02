Exposition Archéologie Géodomia Merlieux-et-Fouquerolles

Merlieux-et-Fouquerolles

Exposition Archéologie Géodomia

33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-08-04

Rendez-vous du 4 août au 26 septembre à Géodomia Merlieux-et-Fouquerolles.

Au programme:

Découvrez une exposition consacrée à l’archéologie en forêt et partez à la rencontre d’un patrimoine exceptionnel préservé sous les forêts françaises. Dolmens, tumulus, fortifications gauloises, villas gallo-romaines et villages médiévaux révèlent plus de 8 000 ans d’histoire. Grâce au couvert forestier, ces vestiges ont traversé les siècles et témoignent encore aujourd’hui des occupations humaines passées.

Aux horaires d’ouverture de Géodomia.

Gratuit.

Informations au 03 23 80 32 20.

Rendez-vous du 4 août au 26 septembre à Géodomia Merlieux-et-Fouquerolles.

Au programme:

Découvrez une exposition consacrée à l’archéologie en forêt et partez à la rencontre d’un patrimoine exceptionnel préservé sous les forêts françaises. Dolmens, tumulus, fortifications gauloises, villas gallo-romaines et villages médiévaux révèlent plus de 8 000 ans d’histoire. Grâce au couvert forestier, ces vestiges ont traversé les siècles et témoignent encore aujourd’hui des occupations humaines passées.

Aux horaires d’ouverture de Géodomia.

Gratuit.

Informations au 03 23 80 32 20. .

33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 32 20

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English :

See you from August 4 to September 26 at Géodomia? Merlieux-et-Fouquerolles.

On the program:

Discover an exhibition devoted to archaeology in the forest, and set out to discover an exceptional heritage preserved beneath France?s forests. Dolmens, tumuli, Gallic fortifications, Gallo-Roman villas and medieval villages reveal over 8,000 years of history. Thanks to the forest cover, these remains have survived the centuries and still bear witness to past human occupation.

During Géodomia opening hours.

Free admission.

Information on 03 23 80 32 20.

L’événement Exposition Archéologie Géodomia Merlieux-et-Fouquerolles a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur de Picard