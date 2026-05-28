Exposition « Archives : l’exp’Eau ! », Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Exposition « Archives : l’exp’Eau ! » Visite commentée Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30 Archives départementales du Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Partout dans le Puy-de-Dôme, souterraine ou à l’air libre, calme ou impétueuse, l’eau façonne les paysages autant que la vie des habitants. À travers leur exposition temporaire, les Archives du Puy-de-Dôme mettent à l’honneur cette ressource essentielle. Chaque thème est illustré par un document phare, accompagné de quelques pièces complémentaires, pour raconter une histoire unique et révéler la richesse des sources conservées aux Archives. Livret-jeu pour les plus jeunes.

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75 rue de Neyrat, 63100 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473234580 https://www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr http://www.facebook.com/archivesdepartementalespuydedome [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 23 45 80 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@puy-de-dome.fr »}] Tramway : ligne A – arrêt Collège Albert-Camus. Parking possible sur place.

Partout dans le Puy-de-Dôme, souterraine ou à l’air libre, calme ou impétueuse, l’eau façonne les paysages autant que la vie des habitants. À travers leur exposition temporaire, les Archives du à est…