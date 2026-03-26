Exposition Archives, météo et climat Centre des Archives historiques de la Nièvre Nevers

Exposition Archives, météo et climat

Centre des Archives historiques de la Nièvre 1 Rue Charles-Roy Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 13:30:00

fin : 2026-10-01 17:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Les Archives départementales de la Nièvre vous proposent de découvrir leur nouvelle exposition intitulée Archives, météo et climat .

À travers des relevés pluviométriques ou de température, mais également des prévisions qui apparaissent dans la presse, venez d’abord découvrir comment la météorologie entre progressivement dans le quotidien des Nivernais. Mais, tenter de prévoir le temps pour informer les populations n’empêche pas les événements extrêmes ; l’exposition vous invite ensuite à retrouver les documents qui nous aident à comprendre comment on a tenté de prévenir ou d’atténuer les conséquences d’une inondation, d’un coup de vent ou d’un gel extrême. De tous ces événements climatiques exceptionnels, des témoins ont voulu laisser des traces, par l’écrit ou l’image, qui sont présentées dans l’exposition. La dernière partie présente des panneaux explicatifs sur l’impact du changement climatique dans la Nièvre et les solutions possibles pour en atténuer les conséquences.

Venez découvrir ces sources qui permettent d’écrire l’histoire de la météorologie, du climat et de ces aléas au fil des siècles dans la Nièvre.

Ouverte du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. .

Centre des Archives historiques de la Nièvre 1 Rue Charles-Roy Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 68 30 archives@nievre.fr

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English : Exposition Archives, météo et climat

L’événement Exposition Archives, météo et climat Nevers a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Nevers