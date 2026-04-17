Masters de Pétanque Esplanade du Palais ducal Nevers

Nevers

Masters de Pétanque

Esplanade du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 09:00:00

fin : 2026-08-27 18:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Les Masters de Pétanque font étape à Nevers les 26 et 27 août 2026

Depuis 1999, les Masters de Pétanque s’imposent comme le plus grand circuit professionnel d’Europe. Chaque été, cet événement incontournable rassemble les 28 meilleurs joueurs du monde à travers huit étapes spectaculaires organisées dans des villes partenaires.

Pour l’édition 2026, la tournée s’arrêtera à Nevers les 26 et 27 août, offrant au public une occasion unique de vivre la compétition au plus près des champions.

La première journée de compétition mettra également à l’honneur les Masters Jeunes, les Masters Sport Santé, les épreuves de Sport Adapté Handisport ainsi que les Masters Féminins, illustrant l’engagement de l’événement en faveur d’une pratique inclusive et accessible à tous.

Au total, plus de 40 000 spectateurs assistent chaque année aux différentes étapes et partagent l’intensité sportive et conviviale de ce rendez-vous majeur.

Passion, précision et émotions seront une nouvelle fois au rendez-vous en 2026.

Informations pratiques Étape de Nevers

• Dates 26 et 27 août 2026

• Billetterie tribune OR www.mastersdepetanque.fr

• Accès à la compétition et au village partenaires gratuit

Informations sur la tournée 2026

www.mastersdepetanque.fr .

Esplanade du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 62 63 74 63 contact@mastersdepetanque.com

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English : Masters de Pétanque

L’événement Masters de Pétanque Nevers a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cap Grand Nevers