Spectacle Les Flammes de Xanthos Esplanade du Palais Nevers

Informations pratiques

Nevers

Spectacle Les Flammes de Xanthos

Esplanade du Palais 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 14 – 14 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 21:30:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Plongez dans une légende où le feu et la terre se rencontrent pour un spectacle unique mêlant chevaux majestueux et effets pyrotechniques.

Guidé par la voix de Xanthos, ce cheval immortel qui a traversé les âges, découvrant la complexité des relations entre les hommes et les chevaux.

Au fil des tableaux, Xanthos nous raconte sa quête d’harmonie entre les éléments, l’eau, l’air, le feu et la terre. À travers des numéros de dressage saisissants et des effets de feu impressionnants — torches flamboyantes, fumigènes mystiques et explosion lumineuse— Xanthos et ses compagnons humains montrent l’équilibre fragile et puissant qui unit l’animal et l’Homme.

“Les Flammes de Xanthos” est une célébration visuelle et poétique du lien unique qui nous unit, invitant le public à redécouvrir le respect et la connexion nécessaires pour atteindre ensemble l’équilibre des éléments et l’harmonie du monde.

Spectacle en collaboration avec la compagnie Light of Fire

Rendez vous le samedi 29 août à 21h30 sur l’esplanade du Palais ducal.

Tarifs 20€ à 14€

Billetterie en ligne. .

Esplanade du Palais 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle Les Flammes de Xanthos

L’événement Spectacle Les Flammes de Xanthos Nevers a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cap Grand Nevers