Exposition Arnaud Askoy Savoir-Faire Médocain Blaignan-Prignac
vendredi 24 juillet 2026 · Savoir-Faire Médocain · Blaignan-Prignac
Informations pratiques
Blaignan-Prignac
Exposition Arnaud Askoy
Savoir-Faire Médocain 6 rue de Verdun Blaignan-Prignac Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
la galerie Les Arts du Savoir Faire Médocain accueille un exposition des œuvres de peinture d’Arnaud Askoy.
La vernissage se tiendra le vendredi 24 juillet à 18h. .
Savoir-Faire Médocain 6 rue de Verdun Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 34 04 01 marc.picauville123@orange.fr
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English : Exposition Arnaud Askoy
L’événement Exposition Arnaud Askoy Blaignan-Prignac a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Médoc-Vignoble
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