Exposition Arnaud Askoy Savoir-Faire Médocain Blaignan-Prignac

Informations pratiques

Blaignan-Prignac

Exposition Arnaud Askoy

Savoir-Faire Médocain 6 rue de Verdun Blaignan-Prignac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

la galerie Les Arts du Savoir Faire Médocain accueille un exposition des œuvres de peinture d’Arnaud Askoy.

La vernissage se tiendra le vendredi 24 juillet à 18h. .

Savoir-Faire Médocain 6 rue de Verdun Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 34 04 01 marc.picauville123@orange.fr

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English : Exposition Arnaud Askoy

L’événement Exposition Arnaud Askoy Blaignan-Prignac a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Médoc-Vignoble