Informations pratiques

La Ferté-Bernard

Exposition art abstrait Keith Surridge

Salle patrimoine, 15 Place de La Lice La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-01 2026-08-03 2026-08-08

Découvrez l’exposition du 28/07 au 09/08 du lundi au vendredi de 14 à 18h et le samedi-dimanche de10 à13h et de 14 à 18h

Vernissage le 28/07 à 18h30 .

Salle patrimoine, 15 Place de La Lice La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21

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English :

L’événement Exposition art abstrait Keith Surridge La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-08 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude