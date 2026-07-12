Exposition art abstrait Keith Surridge La Ferté-Bernard
mardi 28 juillet 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Exposition art abstrait Keith Surridge
Salle patrimoine, 15 Place de La Lice La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-01 2026-08-03 2026-08-08
Découvrez l’exposition du 28/07 au 09/08 du lundi au vendredi de 14 à 18h et le samedi-dimanche de10 à13h et de 14 à 18h
Vernissage le 28/07 à 18h30 .
Salle patrimoine, 15 Place de La Lice La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21
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English :
L’événement Exposition art abstrait Keith Surridge La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-08 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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