Exposition Art Contemporain Entre Traditions et Modernité Le Mans
Exposition Art Contemporain Entre Traditions et Modernité Le Mans vendredi 29 mai 2026.
Le Mans
Exposition Art Contemporain Entre Traditions et Modernité
4 rue du Pré Le Mans Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Cette exposition présente une série de peintures réalisées par Dady Nkanga, explorant le thème de art contemporain Africain Traditions et Modernité.
Plongez dans l’univers captivant de Dady Nkanga, où chaque toile raconte une histoire unique. À travers une palette vibrante et des compositions saisissantes, cette exposition vous transporte au cœur del’>Art contemporain Africain entre Traditions et modernité .
4 rue du Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire dadynkanga16@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This exhibition presents a series of paintings by Dady Nkanga, exploring the theme of contemporary African art, Traditions and Modernity.
L’événement Exposition Art Contemporain Entre Traditions et Modernité Le Mans a été mis à jour le 2026-05-08 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Blue Dog Open Air Parc Monod Le Mans 15 mai 2026
- Rendez-vous des Prog’amateurs L’échelle de Jacob Cinéma Les Cinéastes Le Mans 15 mai 2026
- Nicolas Ribs Comédie Le Mans Le Mans 16 mai 2026
- Roses de Mai, roses du Mans Petite Maison du Patrimoine Le Mans 16 mai 2026
- BLANDINE LEHOUT – BLANDINE LEHOUT LA VIE DE TA MERE – SALLE DES CONCERTS Le Mans 16 mai 2026