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Exposition Art Contemporain Entre Traditions et Modernité Le Mans

Exposition Art Contemporain Entre Traditions et Modernité Le Mans vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 4 rue du Pré

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0

Le Mans

Exposition Art Contemporain Entre Traditions et Modernité

4 rue du Pré Le Mans Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30

Cette exposition présente une série de peintures réalisées par Dady Nkanga, explorant le thème de art contemporain Africain Traditions et Modernité.
Plongez dans l’univers captivant de Dady Nkanga, où chaque toile raconte une histoire unique. À travers une palette vibrante et des compositions saisissantes, cette exposition vous transporte au cœur del’>Art contemporain Africain entre Traditions et modernité   .

4 rue du Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire   dadynkanga16@gmail.com

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English :

This exhibition presents a series of paintings by Dady Nkanga, exploring the theme of contemporary African art, Traditions and Modernity.

L’événement Exposition Art Contemporain Entre Traditions et Modernité Le Mans a été mis à jour le 2026-05-08 par CDT72

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