Le Mans

Exposition Art Contemporain Entre Traditions et Modernité

4 rue du Pré Le Mans Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Cette exposition présente une série de peintures réalisées par Dady Nkanga, explorant le thème de art contemporain Africain Traditions et Modernité.

Plongez dans l’univers captivant de Dady Nkanga, où chaque toile raconte une histoire unique. À travers une palette vibrante et des compositions saisissantes, cette exposition vous transporte au cœur del’>Art contemporain Africain entre Traditions et modernité .

4 rue du Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire dadynkanga16@gmail.com

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English :

This exhibition presents a series of paintings by Dady Nkanga, exploring the theme of contemporary African art, Traditions and Modernity.

L’événement Exposition Art Contemporain Entre Traditions et Modernité Le Mans a été mis à jour le 2026-05-08 par CDT72