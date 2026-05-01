Exposition Art Contemporain Territoire Littoral Aurélie Jourdain, Benjamin Bloch, Romus Pôle des Arts Visuels Marseille 16e Arrondissement

Marseille 16e Arrondissement

Exposition Art Contemporain Territoire Littoral Aurélie Jourdain, Benjamin Bloch, Romus

Mercredi 13 mai 2026 de 18h à 21h.

Vernissage/concert avec CIGARRA DUO.

Du 14/05 au 25/05/2026 tous les jours de 10h à 18h.

Ouvert les week-end et jours fériés



Vendredi 22 mai de 17h à 20h rencontre/ lecture de poème de Myriam Eck. Pôle des Arts Visuels 90 Plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-14

L’exposition Territoire Littoral correspond à trois regards artistiques attentifs aux paysages ordinaires avec Aurélie Jourdain, Benjamin Bloch et Romus

Territoire-littoral propose une traversée sensible, du bord de mer jusqu’aux carrières, en passant par les carrefours urbains qui relient ces espaces.

Ancrée dans le territoire de l’Estaque, l’exposition s’ouvre à d’autres rivages, entre géographie intime et territoire partagé, les œuvres invitent à ralentir et à observer ce qui affleure entre matière et horizon. Une déambulation où le dehors dialogue avec nos paysages intérieurs. .

Pôle des Arts Visuels 90 Plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 09 29 93 pav1516@marseille.fr

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English :

The Territoire Littoral exhibition features three artistic looks at ordinary landscapes by Aurélie Jourdain, Benjamin Bloch and Romus

L’événement Exposition Art Contemporain Territoire Littoral Aurélie Jourdain, Benjamin Bloch, Romus Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille