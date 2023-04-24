Randonnée découverte colline de la Nerthe Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Randonnée découverte colline de la Nerthe

Randonnée découverte colline de la Nerthe 32 boulevard Raymond Fillat 13016 Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Entre l’étang de Berre et le bord de mer Estaquéen, nous voici dans les collines de la Nerthe, au-dessus de Marseille

https://www.marseille-tourisme.com/ +33 826 50 05 00

English :

Between the Etang de Berre and the Estaccian seaside, here we are in the Nerthe hills above Marseille.

Deutsch :

Zwischen dem Étang de Berre und der Strandpromenade von Estaquéen befinden wir uns in den Hügeln von La Nerthe oberhalb von Marseille

Italiano :

Tra l’Etang de Berre e il mare dell’Estaccia, siamo sulle colline della Nerthe, sopra Marsiglia

Español :

Entre el Etang de Berre y la costa de Estacia, aquí estamos, en las colinas de Nerthe, por encima de Marsella.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-04-24 par Provence Tourisme / Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille