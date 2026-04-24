Un monde flottant L’Estaque Plage Marseille 16e Arrondissement
Un monde flottant L’Estaque Plage Marseille 16e Arrondissement samedi 2 mai 2026.
Marseille 16e Arrondissement
Un monde flottant
Du 02/05 au 23/05/2026 le jeudi, vendredi et les week-ends de 9h35 à 19h30. L’Estaque Plage 2 bis Rue Martial Reynaud Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-02 09:35:00
fin : 2026-05-23 19:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Le Pôle Chezanne accueille Sandrine GAY et son exposition ʹun monde flottantʹ.
Le Pôle Chezanne accueille Sandrine GAY et son exposition ʹun monde flottantʹ.
Il s’agit une série de panneaux et de céramiques. Le thème général associe Méduses et Oiseaux, au mode de vie a priori incompatible, mais en accord dans ce Monde Flottant .
L’Estaque Plage 2 bis Rue Martial Reynaud Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 87 43 43 24 annemarie.lajard@outlook.com
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English :
Pôle Chezanne welcomes Sandrine GAY and her exhibition ?un monde flottant?
L’événement Un monde flottant Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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