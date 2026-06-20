Châteaudun

Exposition Art Singulier

Galerie associative ArtFACTORY Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-09-01

Exposition Qu’est-ce que l’art singulier? La face cachée de l’art contemporain. L’art singulier hors système, hors normes, hors référence sauvage compulsive, inqualifiable. Découvrir et comprendre une expression libre et spontanée.

L’art singulier est un courant artistique qui échappe aux classifications traditionnelles et académiques. Il se caractérise par une grande liberté d’expression et une originalité souvent déconcertante. Ce mouvement, qui s’est développé à partir des années 1970 en France, regroupe des artistes autodidactes, marginaux ou hors des circuits conventionnels de l’art contemporain. Ce type d’art se distingue par son rejet des normes établies et son penchant pour une créativité brute et instinctive.

Les artistes singuliers, sans contrainte de style ou d’influence, explorent des formes, des matériaux et des techniques variés, souvent en dehors des codes traditionnels des beaux-arts. Cette spontanéité donne naissance à des œuvres uniques, empreintes d’une forte charge émotionnelle. .

Galerie associative ArtFACTORY Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 77 85 30 61 artfactorycoeurdebeauce@gmail.com

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English :

The Art Factory Association presents an exhibition of unique art, where you can enjoy live performances, artist demonstrations, music, poetry, and “Nocturnes des Arts” in the new showcase for contemporary creation and artistic crafts in the Centre-Val de Loire region.

L’événement Exposition Art Singulier Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-20 par OT GRAND CHATEAUDUN