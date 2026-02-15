Exposition Art textile autour de George Sand Neuilly-en-Sancerre
Exposition Art textile autour de George Sand Neuilly-en-Sancerre samedi 6 juin 2026.
Exposition Art textile autour de George Sand
Lavoir Neuilly-en-Sancerre Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
#CD18 Quand les fils murmurent l’esprit de George Sand…
Autour de son univers sensible et libre, l’art textile tisse un dialogue entre matière, mémoire et imagination. 0 .
Lavoir Neuilly-en-Sancerre 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 05 22 animation.neuillyensancerre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
#CD18 When sons whisper the spirit of George Sand?
L’événement Exposition Art textile autour de George Sand Neuilly-en-Sancerre a été mis à jour le 2026-02-20 par BERRY