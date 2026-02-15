Une petite histoire de marionnettes Maurice Sand Ateliers de création et de manipulation de marionnettes Neuilly-en-Sancerre

Une petite histoire de marionnettes Maurice Sand Ateliers de création et pratique de marionnettes

30 route du Noyer Neuilly-en-Sancerre Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-06-06

#CD18 Création et manipulation de marionnettes

Ateliers de création et de manipulation de différents types de marionnettes avec l’accompagnement de la compagnie Les Muses en vol. A l’issue de ces atelier de pratiques création d’un spectacle.

Expérience vivante et sensible 0 .

30 route du Noyer Neuilly-en-Sancerre 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 05 22 animation.neuillyensancerre@gmail.com

English :

#CD18 Puppet creation and manipulation

L'événement Une petite histoire de marionnettes Maurice Sand Ateliers de création et pratique de marionnettes Neuilly-en-Sancerre a été mis à jour le 2026-02-20