Une petite histoire de marionnettes Maurice Sand Ateliers de création et de manipulation de marionnettes Neuilly-en-Sancerre
Une petite histoire de marionnettes Maurice Sand Ateliers de création et de manipulation de marionnettes Neuilly-en-Sancerre samedi 6 juin 2026.
Une petite histoire de marionnettes Maurice Sand Ateliers de création et pratique de marionnettes
30 route du Noyer Neuilly-en-Sancerre Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-06-06
#CD18 Création et manipulation de marionnettes
Ateliers de création et de manipulation de différents types de marionnettes avec l’accompagnement de la compagnie Les Muses en vol. A l’issue de ces atelier de pratiques création d’un spectacle.
Expérience vivante et sensible 0 .
30 route du Noyer Neuilly-en-Sancerre 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 05 22 animation.neuillyensancerre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
#CD18 Puppet creation and manipulation
L’événement Une petite histoire de marionnettes Maurice Sand Ateliers de création et pratique de marionnettes Neuilly-en-Sancerre a été mis à jour le 2026-02-20 par BERRY