Exposition Artisanale et Picturale Salle des 4 Saisons Saint-Avit
samedi 5 septembre 2026 · Salle des 4 Saisons · Saint-Avit
Informations pratiques
Saint-Avit
Exposition Artisanale et Picturale
Salle des 4 Saisons 3, rue de la Bergerie Saint-Avit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Exposition Artisanale et Picturale avec de nombreuses œuvres Vannerie, tournage sur bois, raku, macramé, galets, bijoux, compositions florales, peintures, mosaïques, travaux en tissus et astrophotographie.
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Salle des 4 Saisons 3, rue de la Bergerie Saint-Avit 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bibliostavit@gmail.com
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English :
Craft and Art Exhibition featuring a wide variety of works: basketry, woodturning, raku, macramé, pebbles, jewelry, floral arrangements, paintings, mosaics, fabric art, and astrophotography.
L’événement Exposition Artisanale et Picturale Saint-Avit a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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