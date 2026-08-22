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AGENDA · Saint-Avit

Exposition Artisanale et Picturale Salle des 4 Saisons Saint-Avit

samedi 5 septembre 2026 · Salle des 4 Saisons · Saint-Avit

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle des 4 Saisons
Adresse
3, rue de la Bergerie
Ville
26330 Saint-Avit
Département
Drôme
Tarif

Saint-Avit

Exposition Artisanale et Picturale

Salle des 4 Saisons 3, rue de la Bergerie Saint-Avit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Exposition Artisanale et Picturale avec de nombreuses œuvres Vannerie, tournage sur bois, raku, macramé, galets, bijoux, compositions florales, peintures, mosaïques, travaux en tissus et astrophotographie.
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Salle des 4 Saisons 3, rue de la Bergerie Saint-Avit 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   bibliostavit@gmail.com

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English :

Craft and Art Exhibition featuring a wide variety of works: basketry, woodturning, raku, macramé, pebbles, jewelry, floral arrangements, paintings, mosaics, fabric art, and astrophotography.

L’événement Exposition Artisanale et Picturale Saint-Avit a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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