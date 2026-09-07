AGENDA · Brinon-sur-Sauldre
Exposition artistes brinonnais, Bibliothèque Maurice Genvoix, Brinon-sur-Sauldre
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Maurice Genvoix · Brinon-sur-Sauldre
Informations pratiques
Exposition artistes brinonnais 19 et 20 septembre Bibliothèque Maurice Genvoix Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition de peintures, sculptures des artistes Brinonnais.
Bibliothèque Maurice Genvoix 2 Rte de Chaon, 18410 Brinon-sur-Sauldre Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire
Exposition de peintures, sculptures des artistes Brinonnais.