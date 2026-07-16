Visite libre Maison de la Forêt, Maison de la Forêt, Brinon-sur-Sauldre

Informations pratiques

Visite libre Maison de la Forêt 19 et 20 septembre Maison de la Forêt Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Maison de la forêt et de ses habitants au pays de Raboliot. Musée iconographique sur le bois et les habitants de la forêt et film. Reconstruction d’un atelier de taxidermiste « Maison du père Touraille ». Exposition d’outils anciens liés au bois. Circuits de randonnée autour de Brinon.

Maison de la Forêt 18410 Brinon-sur-Sauldre Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire http://mdf-brinon.over-blog.com/ Maison de la forêt et de ses habitants au pays de Raboliot. Musée iconographique sur le bois et les habitants de la forêt et film. Reconstitution d’un atelier de taxidermiste « Maison du père Touraille ». Exposition d’outils anciens liés au bois. Mini-forêt et volière près de l’étang communal avec une aire de jeux pour les enfants. Circuits de randonnée autour de Brinon.

Maison de la forêt et de ses habitants au pays de Raboliot. Musée iconographique sur le bois et les habitants de la forêt et film.