Visite libre de l’église Saint-Barthélémy, Église Saint-Barthélémy, Brinon-sur-Sauldre

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Barthélémy 19 et 20 septembre Église Saint-Barthélémy Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La nef est du XIIᵉ siècle. Le choeur et le chevet à pans coupés sont du XVᵉ siècle. L’auvent est peut-être du XVe siècle. L’édifice a subi des restaurations aux XIVe et XXe siècles (en 1924). Le choeur et l’abside sont couverts par des voûtes d’ogives séparées par un arc doubleau reposant sur des piliers demi octogonal. Les arcs diagonaux retombent sur des culots ornés de figurines. Le parement extérieur des façades de l’abside a été reconstruit en briques apparentes. Le clocher, entièrement en bois, prend naissance sur le sol de la nef. Seize piliers supportent une grande plateforme sur laquelle reposent le corps du clocher et une flèche octogonale. Au nord, une petite tourelle carrée renferme l’horloge.

Église Saint-Barthélémy 8 Pl. de l’Église, 18410 Brinon-sur-Sauldre, France Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire http://www.brinon.fr La nef est du XIIe siècle. Le choeur et le chevet à pans coupés sont du XVe siècle. L’auvent est peut-être du XVIe siècle. L’édifice a subi des restaurations aux 19e et XXe siècles (en 1924). Le choeur et l’abside sont couverts par des voûtes d’ogives séparées par un arc doubleau reposant sur des piliers demi octogonaux. Les arcs diagonaux retombent sur des culots ornés de figurines. Le parement extérieur des façades de l’abside a été reconstruit en briques apparentes. Le clocher, entièrement en bois, prend naissance sur le sol de la nef. Seize piliers supportent une grande plateforme sur laquelle reposent le corps du clocher et une flèche octogonale. Au nord, une petite tourelle carrée renferme l’horloge.

La nef est du XIIᵉ siècle. Le chœur et le chevet à pans coupés sont du XVᵉ siècle. L’auvent est peut-être du XVᵉ siècle. L’édifice a subi des restaurations aux XIVᵉ et XXᵉ siècles (en 1924).