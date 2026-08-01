Informations pratiques

Brinon-sur-Sauldre

Jump Art Festival

Club Hippique de Brinon Brinon-sur-Sauldre Cher

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le Jump’Art Festival met le cap sur l’Espagne ! Au programme tapas maison, sangria, musique live et ambiance festive le samedi 22 août à 19h au Club Hippique de Brinon.

Le Jump’Art Festival vous invite à vivre une soirée aux couleurs de l’Espagne le samedi 22 août à partir de 19h au Club Hippique de Brinon.

Au programme un délicieux menu de tapas maison, de la sangria et une ambiance musicale entraînante qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit. Entre convivialité, gourmandise et rythmes espagnols, profitez d’un moment festif à partager en famille ou entre amis. Tarif 22 € par personne (boissons en supplément, 12 € pour les moins de 12 ans).

Pensez à réserver votre place pour cette soirée placée sous le signe de la fête… Olé ! 22 .

Club Hippique de Brinon Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 71 11 25 58

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English :

The Jump’Art Festival is heading to Spain! On the agenda: homemade tapas, sangria, live music, and a festive atmosphere on Saturday, August 22, at 7 p.m. at the Club Hippique de Brinon.

L’événement Jump Art Festival Brinon-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-07-31 par OT SAULDRE ET SOLOGNE