EXPOSITION ARTISTES LOCAUX LÀ OÙ NAISSENT LES REGARDS Place du Trepade Fonsorbes
EXPOSITION ARTISTES LOCAUX LÀ OÙ NAISSENT LES REGARDS Place du Trepade Fonsorbes mercredi 1 juillet 2026.
Fonsorbes
EXPOSITION ARTISTES LOCAUX LÀ OÙ NAISSENT LES REGARDS
Place du Trepade MEDIATHEQUE DE FONSORBES Fonsorbes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-01
Exposition artistes locaux: Là ou naissent les regards .
Exposition artistes locaux: Là ou naissent les regards .
Médiathèque (étage)
-Tout public
-Aux heures d’ouverture
Entrée gratuite
Renseignements service culturel
Les membres de l’association des Artistes Midi-Pyrénéens vous invitent à découvrir leurs créations (aquarelle, huile, pastel, crayon… ) qui transmettent tant d’émotion artistique. .
Place du Trepade MEDIATHEQUE DE FONSORBES Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66 serviceculturel@fonsorbes.fr
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English :
Local artists’ exhibition: Là ou naissent les regards .
L’événement EXPOSITION ARTISTES LOCAUX LÀ OÙ NAISSENT LES REGARDS Fonsorbes a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE