EXPOSITION ARTISTES LOCAUX LÀ OÙ NAISSENT LES REGARDS Place du Trepade Fonsorbes mercredi 1 juillet 2026.

Fonsorbes

EXPOSITION ARTISTES LOCAUX LÀ OÙ NAISSENT LES REGARDS

Place du Trepade MEDIATHEQUE DE FONSORBES Fonsorbes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-01

Exposition artistes locaux: Là ou naissent les regards .

Exposition artistes locaux: Là ou naissent les regards .

Médiathèque (étage)

-Tout public

-Aux heures d’ouverture

Entrée gratuite

Renseignements service culturel

Les membres de l’association des Artistes Midi-Pyrénéens vous invitent à découvrir leurs créations (aquarelle, huile, pastel, crayon… ) qui transmettent tant d’émotion artistique. .

Place du Trepade MEDIATHEQUE DE FONSORBES Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66 serviceculturel@fonsorbes.fr

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English :

Local artists’ exhibition: Là ou naissent les regards .

L’événement EXPOSITION ARTISTES LOCAUX LÀ OÙ NAISSENT LES REGARDS Fonsorbes a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE