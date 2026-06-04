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EXPOSITION ARTISTES LOCAUX LÀ OÙ NAISSENT LES REGARDS Place du Trepade Fonsorbes

EXPOSITION ARTISTES LOCAUX LÀ OÙ NAISSENT LES REGARDS Place du Trepade Fonsorbes

EXPOSITION ARTISTES LOCAUX LÀ OÙ NAISSENT LES REGARDS Place du Trepade Fonsorbes mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Place du Trepade

Adresse : MEDIATHEQUE DE FONSORBES

Ville : 31470 Fonsorbes

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Fonsorbes

EXPOSITION ARTISTES LOCAUX LÀ OÙ NAISSENT LES REGARDS

Place du Trepade MEDIATHEQUE DE FONSORBES Fonsorbes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-01

Exposition artistes locaux: Là ou naissent les regards .
Exposition artistes locaux: Là ou naissent les regards .
Médiathèque (étage)
-Tout public
-Aux heures d’ouverture
Entrée gratuite
Renseignements service culturel

Les membres de l’association des Artistes Midi-Pyrénéens vous invitent à découvrir leurs créations (aquarelle, huile, pastel, crayon… ) qui transmettent tant d’émotion artistique.   .

Place du Trepade MEDIATHEQUE DE FONSORBES Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66  serviceculturel@fonsorbes.fr

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English :

Local artists’ exhibition: Là ou naissent les regards .

L’événement EXPOSITION ARTISTES LOCAUX LÀ OÙ NAISSENT LES REGARDS Fonsorbes a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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