Exposition artistique de Françoise Bouyer, Lysiane Boisset, Michèle Coca et Patrick Castillo rue Félix Vieuille Saujon
Exposition artistique de Françoise Bouyer, Lysiane Boisset, Michèle Coca et Patrick Castillo rue Félix Vieuille Saujon lundi 22 juin 2026.
Saujon
Exposition artistique de Françoise Bouyer, Lysiane Boisset, Michèle Coca et Patrick Castillo
rue Félix Vieuille Temple de Saujon Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-22
Du 22 au 28 juin, le temple accueillera l’exposition artistique de Françoise Bouyer, Lysiane Boisset, Michèle Coca et Patrick Castillo.
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rue Félix Vieuille Temple de Saujon Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@saujon.fr
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English :
From June 22 to 28, the temple will host an art exhibition featuring works by Françoise Bouyer, Lysiane Boisset, Michèle Coca, and Patrick Castillo.
L’événement Exposition artistique de Françoise Bouyer, Lysiane Boisset, Michèle Coca et Patrick Castillo Saujon a été mis à jour le 2026-06-17 par Mairie de Saujon
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