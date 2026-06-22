Exposition artistique de Françoise Bouyer, Lysiane Boisset, Michèle Coca et Patrick Castillo rue Félix Vieuille Saujon lundi 22 juin 2026.

Saujon

Exposition artistique de Françoise Bouyer, Lysiane Boisset, Michèle Coca et Patrick Castillo

rue Félix Vieuille Temple de Saujon Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-22

Du 22 au 28 juin, le temple accueillera l’exposition artistique de Françoise Bouyer, Lysiane Boisset, Michèle Coca et Patrick Castillo.

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rue Félix Vieuille Temple de Saujon Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@saujon.fr

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English :

From June 22 to 28, the temple will host an art exhibition featuring works by Françoise Bouyer, Lysiane Boisset, Michèle Coca, and Patrick Castillo.

L’événement Exposition artistique de Françoise Bouyer, Lysiane Boisset, Michèle Coca et Patrick Castillo Saujon a été mis à jour le 2026-06-17 par Mairie de Saujon