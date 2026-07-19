EXPOSITION ARTISTIQUE ESTIVALE BREVI’ART Saint-Brevin-les-Pins
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
EXPOSITION ARTISTIQUE ESTIVALE BREVI’ART
Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:30:00
fin : 2026-08-14 18:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13
Exposition-vente de créateurs
Du 25 juillet au 16 août , les créateurs du Pays de Retz vous donnent rendez-vous à la salle des Dunes à Saint-Brevin-les-Pins pour une exposition-vente gratuite.
Peintures, céramiques, cartonnages, bijoux, peinture sur porcelaine, sacs, dessins, fusing… découvrez le savoir-faire et les créations originales d’artisans locaux.
Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30 Entrée libre
Renseignements Mme Queffurus 06 50 47 79 74. .
Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 70 69 70 breviart@orange.fr
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English :
L’événement EXPOSITION ARTISTIQUE ESTIVALE BREVI’ART Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Saint Brevin
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