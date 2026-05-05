Exposition Astrid FRACCOLA, Atelier galerie, Le pouliguen
Exposition Astrid FRACCOLA, Atelier galerie, Le pouliguen mardi 5 mai 2026.
Exposition Astrid FRACCOLA 5 – 11 mai Atelier galerie Loire-Atlantique
Entrée libre: 0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T10:00:00+02:00 – 2026-05-05T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-11T15:00:00+02:00 – 2026-05-11T20:00:00+02:00
Découvrez les peintures de l’artiste peintre Astrid FRACCOLA.
Des visages de femmes, des toiles abstraites aux multiples teintes, un style qui évoque l’éclat et le symbolisme de Gustav Klimt. De la peinture à la céramique, l’artiste voit la vie en couleurs.
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Découvrez les peintures de l’artiste peintre Astrid FRACCOLA. Des visages de femmes, des toiles abstraites aux multiples teintes, un style qui évoque l’éclat et le symbolisme de Gustav Klimt. … CULTURE EXPOSITION
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