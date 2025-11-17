Exposition Atelier poterie et peinture d’Espace Loisirs ESCAL Witry-lès-Reims
Exposition Atelier poterie et peinture d'Espace Loisirs ESCAL Witry-lès-Reims mardi 28 avril 2026.
Exposition Atelier poterie et peinture d’Espace Loisirs
ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-04-28 09:00:00
fin : 2026-05-22 12:00:00
2026-04-28
Tout public
Exposition des réalisations du club poterie et du club peinture d’Espace Loisirs. .
ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims 51420 Marne Grand Est
