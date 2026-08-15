[Exposition] Au coeur de la restauration du Côte d’Albâtre Dieppe Ville d’Art et d’Histoire Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Dieppe Ville d'Art et d'Histoire · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Exposition] Au coeur de la restauration du Côte d’Albâtre
Dieppe Ville d’Art et d’Histoire / Place Louis Vitet Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-12-31 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’histoire d’un bateau emblématique du patrimoine maritime dieppois !
Cette exposition présente le canot de type bourcet-malet **Le Côte d’Albâtre**, fabriqué au Pollet et classé au titre des Monuments historiques.
Grâce à des photographies réalisées pendant les travaux de restauration menés en 2025 et 2026, découvrez les différentes étapes de la sauvegarde de ce bateau exceptionnel. .
Dieppe Ville d’Art et d’Histoire / Place Louis Vitet Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79
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English : [Exposition] Au coeur de la restauration du Côte d’Albâtre
L’événement [Exposition] Au coeur de la restauration du Côte d’Albâtre Dieppe a été mis à jour le 2026-08-12 par Seine-Maritime Attractivité
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