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AGENDA · Chazelles

Exposition au Musée des Vieux Outils Journées Européennes du Patrimoine Chazelles

samedi 19 septembre 2026 · Chazelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Route de Marthon
Ville
16380 Chazelles
Département
Charente
Tarif

Chazelles

Exposition au Musée des Vieux Outils Journées Européennes du Patrimoine

Route de Marthon Chazelles Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une visite commentée du musée, rassemblant 4 300 outils anciens témoignant de nombreux métiers d’autrefois.
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Route de Marthon Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 33 08 

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English : Exhibition at the Museum of Old Tools European Heritage Days

On the occasion of the European Heritage Days, take part in a guided tour of the museum, bringing together 4,300 ancient tools bearing witness to many occupations of olden times.

L’événement Exposition au Musée des Vieux Outils Journées Européennes du Patrimoine Chazelles a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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