Exposition au musée historique Lumières du Sud Rue Broquedis Biarritz

Biarritz

Exposition au musée historique Lumières du Sud

Rue Broquedis Eglise Saint Andrew’s Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-07-04

À l’occasion du centenaire de la disparition de Joseph Saint-Germier, Lumières du Sud propose la première rétrospective consacrée à cet artiste toulousain. Formé à Paris auprès d’Alexandre Cabanel et de Léon Bonnat, il connaît le succès dès la fin du XIXᵉ siècle grâce à ses participations au Salon et à sa distinction lors de l’Exposition universelle de 1900.

Son œuvre, entre tradition académique et modernité, se distingue par une peinture lumineuse inspirée de ses voyages en Europe et en Afrique du Nord. L’exposition met notamment à l’honneur ses vues de Venise, célèbres pour leurs jeux de lumière et leurs atmosphères vibrantes, ainsi que ses représentations du Sud et du Pays basque.

À travers une sélection d’œuvres majeures, Lumières du Sud invite à redécouvrir un peintre reconnu de son vivant, aujourd’hui encore méconnu. .

Rue Broquedis Eglise Saint Andrew’s Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 24 86 28 museehistoriquebiarritz@orange.fr

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L’événement Exposition au musée historique Lumières du Sud Biarritz a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Biarritz