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EXPOSITION AUES L’ARTMONIE Boujan-sur-Libron

EXPOSITION AUES L’ARTMONIE Boujan-sur-Libron vendredi 19 juin 2026.

Adresse : rue du Portalet

Ville : 34760 Boujan-sur-Libron

Département : Hérault

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Tarif :

Boujan-sur-Libron

EXPOSITION AUES L’ARTMONIE

rue du Portalet Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-29

Date(s) :
2026-06-19

L’Association des Usagers de l’Ensemble Social de Béziers vous invite à découvrir leur nouvelle exposition.
L’association AUES (Association des Usagers de l’Ensemble Social de Béziers) vous invite à découvrir leur nouvelle exposition.
Le vernissage aura lieu le vendredi 19 juin à partir de 18h.   .

rue du Portalet Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40 

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English :

The Association des Usagers de l’Ensemble Social de Béziers invites you to discover their new exhibition.

L’événement EXPOSITION AUES L’ARTMONIE Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-05-17 par 34 ADT34

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